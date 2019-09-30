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رقم الخبر: 264933 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
انتاج الكحل الملون في ايران بألوان طبيعية

انتاج الكحل الملون في ايران بألوان طبيعية

قال المدير التنفيذي لشركة (يكتا زرين) المعرفية ان خبراء الشركة وبعد دراسات استمرت لعام كامل استطاعوا انتاج الكحل الملون وبالوان طبيعية.

واضاف (جواد اسدي) تم الحصول على الکحل الملون باستخدم المواد المعدنية والزيوت الغذائية المصنعة وانتاجه بعدة الوان منها الاخضر والازرق والبرتقالي والاحمر.

وبین المدير التنفيذي لشركة (يكتا زرين) المعرفية التابعة لجامعة مشهد الطبية انه لم تستخدم اية مواد كيمياوية في الكحل المنتج .

ويُعد الكحل من المُنتجات الشهيرة التي تُستخدم لتزيين العيون، وهي من المواد التي استخدمت منذ القدم لتنظيف العيون، وجعلها رطبة، بالإضافة إلى قدرتها على تحسين النظر، كما يُستعمل الكحل في الوقاية من العديد من الأمراض والإلتهابات التي تُصيب العيون، مثل إلتهاب الجفون وإلتهاب المُلتحمة وعلاج مرض إعتام عدسة العين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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