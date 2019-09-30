بدأ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين، الأسبوع رقم 271 له في صدارة التصنيف العالمي، ليتخطى إيفان ليندل (270 أسبوعًا)، ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في صدارة التصنيف العالمي في التاريخ.

ووصل ديوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، والآن يحاول الحفاظ على تلك الصدارة لمطاردة صاحب المركز الثاني بيت سامبراس (286 أسبوعًا)، ومتصدر القائمة وصاحب الرقم القياسي روجر فيدرر بـ310 أسابيع.

وبإمكان ديوكوفيتش معادلة رقم سامبراس، في حال حافظ على صدارة التصنيف العالمي حتى يوم 13 يناير/كانون الثاني من عام 2020، وسيعادل رقم فيدرر في حال حافظ على الصدارة حتى يوم 30 يونيو/حزيران من عام 2020.

ويشارك ديوكوفيتش هذا الأسبوع في بطولة طوكيو، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية في صراعه الشديد مع النجم الإسباني رافائيل نادال، على إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

سبق وأن أنهى ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي 5 مرات من قبل أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2018.