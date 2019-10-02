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رقم الخبر: 264931 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
الأمطار تغير مسار سباق بطولة العالم للدراجات

الأمطار تغير مسار سباق بطولة العالم للدراجات

قلص منظمو بطولة العالم للدراجات في يوركشير المسافة المخصصة لسباق الرجال على الطريق، وأعادوا ترسيم مساره، بسبب الأمطار الغزيرة التي عصفت بمنطقة السباق.

وأوضح المنظمون أن القرار اتخذ بعد استشارة الاتحاد الدولي للدراجات، حيث لن يمر السباق بمناطق بينبريدج وهوس وباترتابس وموكر وجانرسايد وريث وجرينتون مور مع إضافة لفتين في حلبة هاروجيت.

وأضافوا: "نشعر بإحباط كبير متعاطفين مع سكان المناطق التي لن يمر بها السباق بعد أن خططوا لاحتفاليات بالتزامن مع سباق اليوم... نأسف للغاية".

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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