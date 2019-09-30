  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264930 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
سيدات روسيا يحرزن الميدالية البرونزية لكأس العالم بالكرة الطائرة

سيدات روسيا يحرزن الميدالية البرونزية لكأس العالم بالكرة الطائرة

أحرز المنتخب الروسي المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة الطائرة للسيدات 2019 التي استضافتها اليابان بالفترة بين 14 و29 سبتمبر الجاري.

وتمكن المنتخب الروسي من حسم الميدالية البرونزية لمصلحته بفوزه على نظيره الكيني بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 25-16 و25-21 و25-22.

فيما توّج باللقب والميدالية الذهبية المنتخب الصيني، وبالميدالية الفضية المنتخب الأمريكي.

وهذه الميدالية هي الأولى للمنتخب الروسي للسيدات في بطولة العالم منذ 20 عاما، وتحديدا منذ فضية بطولة العالم 1999 والتي أقيمت في اليابان أيضا، وتوّج المنتخب الكوبي يومها بالميدالية الذهبية.

وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة 12 منتخبا، وحققت المنتخبات الثلاثة المتوجة النتائج التالية:

1 - المنتخب الصيني 32 نقطة من 11 فوزا.

2 - المنتخب الأمريكي 28 نقطة من 10 انتصارات.

3 -  المنتخب الروسي 23 نقطة من 8 انتصارات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3059 sec