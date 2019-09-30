أحرز المنتخب الروسي المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة الطائرة للسيدات 2019 التي استضافتها اليابان بالفترة بين 14 و29 سبتمبر الجاري.

وتمكن المنتخب الروسي من حسم الميدالية البرونزية لمصلحته بفوزه على نظيره الكيني بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 25-16 و25-21 و25-22.

فيما توّج باللقب والميدالية الذهبية المنتخب الصيني، وبالميدالية الفضية المنتخب الأمريكي.

وهذه الميدالية هي الأولى للمنتخب الروسي للسيدات في بطولة العالم منذ 20 عاما، وتحديدا منذ فضية بطولة العالم 1999 والتي أقيمت في اليابان أيضا، وتوّج المنتخب الكوبي يومها بالميدالية الذهبية.

وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة 12 منتخبا، وحققت المنتخبات الثلاثة المتوجة النتائج التالية:

1 - المنتخب الصيني 32 نقطة من 11 فوزا.

2 - المنتخب الأمريكي 28 نقطة من 10 انتصارات.

3 - المنتخب الروسي 23 نقطة من 8 انتصارات.