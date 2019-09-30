تعادل فريق القوة الجوية امام ضيفه الميناء البصري يوم الاحد، من دون أهداف، في المواجهة التي جمعتهما على ارضية ملعب الشعب الدولي، في العاصمة بغداد، في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ورغم ارجحية فريق القوة الجوية اغلب دقائق المباراة، الا ان لاعبيه لم يحسنوا استغلال الفرص التي اتيحت لهم، مقابل استبسال مدافعي وحارس مرمى الميناء، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وفي ضوء نتيجة المباراة رفع فريق الصقور رصيده الى اربع نقاط، وهو نفس رصيد فريق الميناء.