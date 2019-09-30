استمرت معاناة ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بالخسارة (3-1) على أرضه أمام فيورنتينا، متأثرا بطرد لاعب الأحد، ومنح إيريك بولجار التقدم لفيورنتينا، بهدف من ركلة جزاء.

وأضاف جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني، قبل أن يتعرض ماتيو موساكيو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب خطأ عنيف في بداية الشوط الثاني، وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس ميلان لركلة جزاء، من فيدريكو كييزا.

لكن فيورنتينا سجل الهدف الثالث عن طريق فرانك ريبيري، وقلص رفائيل لياو الفارق قبل عشر دقائق من النهاية.

وبهذه الهزيمة، يزداد الضغط على المدرب ماركو جيامباولو، إذ تجمد رصيد ميلان عند ست نقاط بالمركز الـ16، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، وحقق فيورنتينا فوزه الثاني على التوالي، ليصبح في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

هذا وجرت مساء الاحد عدة مباريات كانت نتائجها كالتالي:

نابولي 2 – بريشيا 1

لاتسيو 4 – جنوى صفر

ليتشي صفر – روما 1

اودينزي 1 – بولونيا صفر

كالياري 1 – هيلاس فيرونا 1