فازت الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس بذهبية سباق 100 متر، في بطولة العالم لألعاب القوى يوم الأحد، لتصبح أول شخص ينال أربعة ألقاب في السباق على الإطلاق.

وأنهت فريزر-برايس، التي عادت للمنافسات في نهاية العام الماضي بعد ولادة ابنها، أداء مسيطرا بعبور خط النهاية، محققة أفضل زمن هذا العام، وبلغ 10.71 ثانية، وتبعتها البريطانية دينا آشر-سميث في المركز الثاني بزمن 10.83 ثانية.

وأكملت ماري-جوزي تا لو عداءة ساحل العاج، صاحبة الفضية في سباقي 100 و200 متر، في بطولة العالم قبل عامين، منصة التتويج محققة 10.90 ثانية، وعزز الفوز مكانة فريزر-برايس ضمن أفضل العداءات في التاريخ.

وبجانب ألقابها الأربعة في بطولة العالم، سبق أن نالت ذهبية الأولمبياد في 2008 و2012، وربما تضيف أخرى لسجلها في طوكيو، العام المقبل.

وتتصدر العداءة البالغ عمرها 32 عاما، قائمة الأكثر فوزا بسباق 100 متر، في بطولة العالم، متقدمة بلقب على مواطنها يوسين بولت والأمريكيين كارل لويس وموريس جرين.