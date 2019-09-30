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رقم الخبر: 264919 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: رياضة  
جورج يغيب عن كليبرز في بداية الموسم الجديد
بكرة السلة الامريكية ..

جورج يغيب عن كليبرز في بداية الموسم الجديد

أعلن بول جورج لاعب لوس أنجلوس كليبرز أنه سيغيب عن بداية موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليتعافى من آثار جراحة في كتفيه.

وقال جورج إنه سيغيب حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني عدم مشاركته في معسكر الإعداد للموسم الجديد، بالإضافة لمباراة الفريق الافتتاحية ضد لوس أنجلوس ليكرز في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وخضع جورج، الذي انضم إلى كليبرز خلال الصيف بجانب كواي ليونارد، لجراحة في كتفه الأيمن في مايو/ أيار ثم خضع لجراحة أخرى في كتفه الأيسر بعد خمسة أسابيع.

وأبلغ جورج موقع دوري كرة السلة الأمريكي على الإنترنت "لست جاهزا بنسبة 100% لكن إذا كان علي أن أحدد نسبة، أعتقد أنني جاهز بنسبة 85 أو 90%".

وأضاف "لم أتعاف بشكل كامل، لا تزال هناك بعض الأمور... لكني قريب، أنا سعيد جدا بالمرحلة التي وصلت إليها".

وتأهل كليبرز إلى الأدوار الإقصائية الموسم الماضي بدون أن يمتلك أي نجم كبير بين صفوفه، وسيدخل الموسم الجديد وهو ضمن الفرق المرشحة لإحراز لقب الدوري.

ونافس جورج (29 عاما) على جائزة أفضل لاعب في الدوري في موسم 2018-2019 عندما بلغ متوسط تسجيله للنقاط 28 بالإضافة إلى 8.2 كرة مرتدة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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