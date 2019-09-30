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رقم الخبر: 264917 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: رياضة  
سيدوروفا: شعرت ببعض الضيق رغم حصد الذهب

سيدوروفا: شعرت ببعض الضيق رغم حصد الذهب

قالت متسابقة القفز بالزانة، الروسية أنجيليكا سيدوروفا، إن انتصارها في بطولة العالم يوم الأحد، لم يتأثر بغياب علم بلادها والفضيحة المتعلقة بالاتحاد الروسي لألعاب القوى.

وأضافت سيدوروفا، التي حققت 4.95 متر في محاولتها الثالثة والأخيرة، أنها شعرت ببعض الضيق لرؤية صاحبتي الفضية والبرونزية يحتفلن مع أعلام بلادهن، لكن المشاعر التي غمرتها كانت قوية.

وقالت "كان هناك بعض الضيق لكني سعيدة للغاية. كنت سعيدة جدًا حتى أنني لم أفكر في الأمر في الواقع... الذهب هو الذهب".

وبعد أن حققت سيدوروفا أفضل رقم في مسيرتها، اكتفت الأمريكية ساندي موريس بالميدالية الفضية في ثالث مشاركة لها على التوالي ببطولة كبرى.

وحصلت اليونانية إيكاتريني ستيفانيدي، حاملة اللقب والبطلة الأولمبية، على الميدالية البرونزية.

وقالت موريس، الحاصلة على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إنها لا تشعر بأي مشكلة تجاه وضع سيدوروفا كمتسابقة محايدة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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