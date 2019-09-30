قطع لويس هاميلتون خطوة أخرى نحو لقبه السادس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفوز "استثنائي" في روسيا الأحد، لكن سائق مرسيدس ما زال يؤكد أنه يتعامل مع كل سباق على حدة.

ويتفوق هاميلتون بفارق 73 نقطة على زميله فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني، قبل 5 سباقات على نهاية الموسم مع وجود 130 نقطة كحد أقصى، بفضل النقطة الإضافية لأسرع لفة في السباق.

وقال هاميلتون ردا على سؤال عن موقف البطولة "لا أحاول التفكير في الأمر، الأمر ليس له علاقة بصعوبتها لكن من السهل التركيز على المهمة التي أمامك... بكل أمانة أركز على أن أكون الأفضل بقدر الإمكان في كل سباق، وأتعامل مع كل سباق على حدة وأتأكد من أنني أقدم أداء قويا".

ولن يستطيع السائق البريطاني حسم اللقب في الجولة المقبلة في اليابان لكن لو حصل على نقاط أكثر من بوتاس على حلبة سوزوكا سيتمكن من حسم اللقب في المكسيك يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول قبل ثلاثة سباقات من النهاية.

ويتأخر شارل لوكلير سائق فيراري، صاحب المركز الثالث، بفارق 107 نقاط عن هاميلتون وما زال زميله سيباستيان فيتل يمتلك فرصة حسابية إذ يتأخر بفارق 128 نقطة عن سائق مرسيدس.

وحتى إن فاز بوتاس بجميع السباقات المتبقية وحصل على نقاط أسرع لفة فإن هاميلتون لا يحتاج إلى الصعود على منصة التتويج حتى نهاية الموسم.

وانتصر هاميلتون في 9 سباقات من 16 هذا الموسم وفاز مرسيدس في 11 سباقا في المجمل، لكنه وصف انتصار الأمس بأنه استثنائي.

ورفع رصيده إلى 82 فوزا في مسيرته بفارق تسعة انتصارات عن رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا كما انفرد بالرقم القياسي بتصدر السباقات والذي يبلغ 143 سباقا والذي كان يتقاسمه سابقا مع الأسطورة الألمانية.

ورغم سجل مرسيدس المثالي في روسيا منذ انطلاق السباق في 2014، جاء انتصاره أمس الأحد مفاجئا إذ كان فيراري في وضع أفضل لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والتمتع بأفضلية مطلقة في السرعة في المسارات المستقيمة.

وقال هاميلتون عن الفوز الذي قلل من التوتر حيال انتفاضة فيراري في مصنعي الفريق في براكلي وشتوتجارت "هذا بالضبط ما كنا نحتاجه، (فيراري) ما زال مسيطرا في الوقت الحالي لذا احتاج الأمر إلى عمل استثنائي للتفوق عليه".