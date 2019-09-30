قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن تفاصيل خطة "هرمز للسلام" ستقدم قريبا بصورة خطية، خاصة الى الدول الثماني التي دعيت للانضمام إلى هذه المبادرة أو "تحالف الأمل".

وحيا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، ذكرى شهداء الدفاع المقدس والقادة الذين استشهدوا في الحرب المفروضة (1988-1980) ويوم الشاعر مولانا، واضاف : إن أهم تطور دبلوماسي حدث في الأيام الأخيرة كان مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل فاعل، وقال ان الرئيس روحاني عقد خلال هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، اجتماعات مثمرة وألقى كلمة مهمة في الأمم المتحدة.