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رقم الخبر: 264908 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
حركة المقاطعة (BDS) تستنكر السماح للصهاينة بالمشاركة في بطولة العالم بقطر

حركة المقاطعة (BDS) تستنكر السماح للصهاينة بالمشاركة في بطولة العالم بقطر

استنكرت حركة المقاطعة الدولية (BDS) في فلسطين، اليوم الأثنين السماح للاعبين صهاينة للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، التي تنظم لهذا العام في دولة قطر.

وعبرت الحركة في بيان صدر عنها، عن صدمتها إزاء هذا الموقف من دولة قطر، مؤكدة رفضها للتطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني.

وقالت (BDS)، إن "هذه المشاركة تخدم الاحتلال الصهيوني، ومحاولة بائسة منه للتغطية على جرائمه في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يقدم الشعب الفلسطيني ولازال التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن حقوقه ومقدساته وصيانة كرامته".

ودعت (BDS)، العمل على منع مشاركة منتخب "الكيان الصهيوني" في البطولة، وضرورة التحرك العاجل لإدانة ورفض مثل هذه الخطوات التطبيعية، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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