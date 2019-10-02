اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بانه سوف لن تكون هنالك مفاوضات بين ايران واميركا بأي مستوى كان.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاثنين قال رضائي، انه مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية، سوف لن تكون هنالك اي مفاوضات بين ايران واميركا سواء بصورة عابرة او بصورة رسمية.

واضاف، لن تكون هنالك اي مفاوضات بيننا وبين اميركا في اي مستوى كان ، اي لا على مستويات عليا ولا على مستويات دنيا بين المسؤولين السياسيين الايرانيين وبين الاميركيين.