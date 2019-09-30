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رقم الخبر: 264906 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 11:09 الاقسام: محليات  
ظريف: لم نعقد اتفاقاً لمدة 25 عاماً مع الصين

ظريف: لم نعقد اتفاقاً لمدة 25 عاماً مع الصين

قال وزير الخارجية الإيراني، إن الاتفاقية الإستراتيجية الإيرانية لمدة 25 عاما بين إيران والصين كانت مجرد فكرة اقترحتها إيران، ولم نعقد اتفاقا.
وفي مقابلة حصرية مع إرنا، وردا على سؤال حول ما اشيع من قبل بعض وسائل الاعلام عن وجود صفقة إستراتيجية بين إيران والصين لمدة 25 عاما وتنازلات إيران الخاصة لعقد هذه الصفقة، أجاب محمد جواد ظريف : أن هذا الموضوع خاطئ من الأساس.
وأكد وزير الخارجية أن إيران مجرد قدمت اقتراحا لبناء علاقات تستمر 25 عاما مع الصين، ولم تعقد صفقة لكي يتم الاعلان عن فحواها.
ونشر موقع ( Petroleum Economist) وهو موقع بريطاني، تقريرا حول توقيع طهران وبكين، اتفاقية في عام 2016  خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني في أواخر أغسطس الى الصين، بعنوان "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران" وزعم الموقع وجود بنود غير علنية والتي تتضمن العديد من الخصومات والتنازلات على استثمارات النفط والغاز الإيرانية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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