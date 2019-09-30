وافقت الحكومة الايرانية خلال اجتماعها مساء الاحد على الاصلاحات الهيكلية المقترحة من قبل منظمة التخطيط والميزانية لموازنة العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار /مارس).

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وفي سياق تحقيق الاصلاحات الهيكلية للموازنة وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية فقد طرحت منظمة التخطيط والميزانية التوجهات العشرة للاصلاحات الهيكلية في محاور الانفاق الفاعل واصلاحات مؤسسات نظام الموازنة، حيث تمت الموافقة عليها بعد اخضاعها للبحث والمناقشة.

وقررت الحكومة وفقا لنتائج الاجتماع بان تقترح جميع الاجهزة موازنتها وفقا للتوجهات الجديدة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اوعز صباح الاحد للاجهزة التنفيذية بصياغة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار2020.

وابلغ الرئيس الايراني الاجهزة بصياغة الموازنة على اسس محاور " تحقيق العوائد المستدامة وتكلفة الاداء والاستقرار الاقتصادي، والتنمية والعدالة واصلاحات مؤسسات نظام الموازنة" عبر آليات النمو الطويل الامد والتقدم المتوازن والشامل واصلاح هيكلية اجهزة الدولة.

وبحسب التعليمات الرئاسية فان على الاجهزة التنفيذية وعلى ضوء اوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد، العمل بتسريع الاصلاحات الهيكلية بالموازنة وتحقيق السياسات العامة لاستراتيجية الاقتصاد المقاوم، وصياغة الموازنة المقترحة مع التزام الانضباط المالي والغاء التكاليف غير الضرورية وترقية المردودية ومعالجة العوامل المخلة بالنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال وتحديد وتفعيل آليات انماء الايرادات العامة.