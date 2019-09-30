اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان سياسة الضغوط القصوى من قبل اميركا اضحت تتحول الى سياسة التوسل بحده الاقصى.

وفي كلمته مساء الاحد لمناسبة تكريم ذكرى شهداء وزارة الدفاع قال العميد حاتمي، ان اعداءنا خططوا عبر تشكيل الجماعات الارهابية للايقاع بين المسلمين الشيعة والسنة الا ان الشهداء المدافعين عن المقدسات الذين تربوا على ثقافة الشهادة قد احبطوا مخططات اعداء الثورة هذه.

واشار الى اعتراض شبكة الدفاع الجوي الايراني لطائرة التجسس الاميركية المسيرة واسقاطها قائلا، لقد اسقطنا طائرتهم المسيرة المتطورة لكنهم وبعد العديد من الاجتماعات لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بالرد.

ونوه الى منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373"، واعتبرها بانها متطورة جدا ولا يمتلك سوى عدد ضئيل من الدول مثل هذه التكنولوجيا.

واكد وزير الدفاع الايراني بان سياسة الضغوط القصوى اضحت تتحول الى سياسة التوسل في حده الاقصى اذ انهم يتوسلون بان نجري لقاء معهم ولو مرة واحدة.