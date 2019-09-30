أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مجدداً ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً استناد إلى مبدأ احترام سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها.

وقال بيدرسون “أكدت مراراً وتكراراً في تقاريري المقدمة إلى مجلس الأمن أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها” لافتاً إلى أن هذا الحل هو وحده الذي ينهي الأزمة.

وكان بيدرسون أكد غير مرة ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يؤكد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ويدعو إلى حل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسره الأمم المتحدة.

وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تعقد لجنة مناقشة الدستور التي تم الإعلان عن الاتفاق على تشكيلها الاثنين الماضي اجتماعها الأول خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن اللجنة الدستورية تضم أعضاء من كرد سوريا وكافة مكونات المجتمع السوري.

في السياق أكد أعضاء في الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية على الجاهزية العالية لمناقشة الدستور بما يضمن مصلحة الشعب السوري ويرفض الإملاءات الخارجية، معتبرين أن لا مكان لقسد في اللجنة طالما تنتهج الخيانة والتواطؤ مع أعداء الوطن.

وقال رياض طاووز عضو مجلس الشعب السوري وعضو الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية "أنا كسوري من مكون كردي لا تعنيني أية تقسيمات عرقية أو مناطقية لكني أستغرب أن كل الطروحات دائما تتجه نحو المكون الكردي، ومايطرح بهذه الطريقة يعتبر طروحات فوق المواطنة، وهذا يعتبر تفرد وتعال عليها، متسائلا عن سبب هذا الحرص الزائد على الكرد في سوريا وكأنهم محرومون من حقوقهم السياسية.

وحول تنظيم "قسد" وادعائها تمثيل أكراد سوريا، اعتبر طاووز في تصريح لـ"سبوتنيك" أن مجموعات "قسد" عبارة عن مجموعات خائنة رفعت السلاح بوجه الدولة وتحدت الشعب السوري، لذلك من المستحيل أن تمثل السوريين بأي شكل من الأشكال ومن الطبيعي ألا تكون ضمن تشكيلة الوفد الحكومي.

وأكد طاووز أن كل الأكراد في سوريا يعانون من مجموعات "قسد" فهي تشكل حالة اضطهاد كردي كردي وتحجز أموال الكرد وتفرض عليهم الأتاوات، فقسد لا تمثل سوى الجهات المرتبطة بها وهي بهذه التصرفات تشبه داعش بالممارسة والتطبيق.

وبين طاووز لـ"سبوتنيك" أنه بمجرد أن ترمي "قسد" السلاح وتصبح تحت إمرة الدولة السورية وتسلم مؤسسات الدولة للحكومة السورية وتخرج عن طاعة الأمريكي والفرنسي والبريطاني وتثبت الحالة الوطنية فمن الطبيعي أن تكون من ضمن المرحب بهم في أي حالة نقاش وطنية على الدستور أو غيره.

وأوضح أن مهمة اللجنة الدستورية حاليا هي مناقشة مواد الدستور وليس تعديلها، مبينا أن دستور الجمهورية العربية السورية الحالي من الدساتير الموضوعية في المنطقة ولم يخرج عن أي مبدأ تبنته أي دولة من دول العالم.

وقال طاووز: "لاتهمنا مباركة الأمريكي لتشكيل اللجنة، فما يهمنا هو مباركة الشعب السوري، فالدستور يجب أن يوضع بأيد سورية وباستفتاء شعبي سوري فلا يخرج عن أي حاجة وطنية سورية".

بدوره، أكد عضو الوفد الحكومي، عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود أن المهمة الكبيرة التي تقع على كاهل الوفد الحكومي هي المحافظة على روح الدستور، فيجب "ألا نقع في فخ عرقنة أو لبننة سوريا، كما يجب المحافظة على علمانية الدولة ومدنيتها".

إلى ذلك عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم لقاء مع محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأهمية التنسيق الدائم بينهما لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

وجدد الوزير المعلم مرة آخرى "تصميم سوريا على محاربة الإرهاب وتحرير كامل الأراضي السورية منه ومن الاحتلال الأجنبي والوجود العسكري الأجنبي غير المشروع وهو ما يعاني منه أيضا العراق الشقيق ما يؤكد أن البلدين في خندق واحد ومشددا على أهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يتناسب وطموحات شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة".

ودعا الوزير المعلم لتذليل كل العقبات القائمة أمام إعادة افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين لما لذلك من أهمية وآثار إيجابية على الأوضاع في سوريا والعراق وأيضا في المنطقة، كما نقلت وكالة "سانا".

ومن ناحيته قدم وزير خارجية العراق التهنئة للجانب السوري على إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور الذي يعد اتفاقا مهما جدا مؤكدا ضرورة رفض التدخل الخارجي في عمل اللجنة ومعربا عن قلق العراق العميق ورفضه كل المشاريع التي يطرحها بعض الأطراف والتي من شأنها انتهاك سيادة سوريا على كامل أراضيها.

وشدد الوزير العراقي على أهمية التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين في مختلف القضايا بما في ذلك موضوع عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وكذلك العلاقات العربية العربية مجددا موقف العراق الداعم لسوريا في حربها على الإرهاب الذي واجهه البلدان.

من جهته وصف المحلل السياسي السوري، بشير بدور، التواجد "التركي - الأمريكي" في الشمال السوري بأنه "احتلال"، مشيرا أنه "لا توجد أي موافقة شرعية من الحكومة السورية".

وقال بدور، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إنه "من حق الدولة السورية السيادي الدفاع عن الجغرافيا وسيادة أرضها بالطرق التي تراها مناسبة وبالإجراءات التي يمكن أن تتخذها وفق مصلحة سوريا وقرارها لأن توصيف هذا التواجد في القانون هو احتلال"، مشددا على أن "ثقافة المقاومة ربما تكون هي أحد الحلول وربما يتوجه الجيش العربي السوري إلى ذلك الحل".

وأوضح المحلل السياسي السوري، أن "توصيف المناطق الآمنة هي المناطق التي دخلها الجيش العربي السوري وفرض سيطرته عليها ونشر فيها السلم والأمن وبالتالي الحديث عن مناطق آمنة كما يخيل للسيد أردوغان أو حتى في الاتفاقيات التي جرت مع الأمريكي هي باطلة بالتوصيف القانوني".