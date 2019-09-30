اتهم محمد الحضرمي، الإمارات، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرب قوات الرئيس الهارب هادي جنوب اليمن.

واتهم الحضرمي في كلمته المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"التمرد على الدولة" و"استهداف الشرعية الدستورية والهوية اليمنية" بدعم مالي وعسكري ولوجستي من أبوظبي حسب زعمه.

وسرعان ما استدعت هذه التصريحات ردا غاضبا من نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي، التي أعربت عن "أسف بلادها ورفضها لهذه الادعاءات".

وشددت الدبلوماسية الإماراتية على حق بلادها في "الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف السعودي باليمن"، محذرة من أن "التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين".

وأشارت الحفيتي إلى أن ما حصل هو "استهداف مليشيات إرهابية بضربات جوية محددة وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف".

وأضافت أن أبوظبي "ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف من التهديدات الموجهة إليها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة "داعش" لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن".

من جانب آخر كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، السبت، عن مصير المئات من جثث المرتزقة الذين قضوا في عملية "نصر من الله" في محور نجران.

وأوضح المرتضى أن جثث المئات من المرتزقة لا زالت ملقاة في أرض المعركة بسبب تعنت قوى العدوان وعدم سماحها للصليب الأحمر من انتشالها.

وقال المرتضى إن "المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الشعاب والأودية في محور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح قوى العدوان للصليب الأحمر الدولي بانتشالها".

وكان متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى سريع” قد كشف السبت، عن أكبر عملية عسكرية للقوات المسلحة اليمنية منذ بدء العدوان في محور نجران تم خلالها سقوط ثلاثة ألوية بالكامل واغتنام مئات الآليات وأسر آلاف المرتزقة.

إلى ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية، الأحد، عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن المجاهدين نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بمديرية المصلوب تم خلالها قتل وجرح عدد من المرتزقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان قد استهدفت السبت بعدد من قذائف الهاون تجمعات للمرتزقة في جبهة الجرشب بمديرية الغيل بذات المحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم

هذا وأفشل الجيش واللجان الشعبية، الأحد، محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان تمكنوا من إفشال محاولة زحف للمرتزقة في مجازة، لافتًا إلى أنهُ تم استهداف المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

وكان المجاهدون قد تمكنوا السبت من كسر زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب بذات المحور تم خلاله قتل وجرح عدد من المرتزقة.