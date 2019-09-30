ذكرت صحيفة "الكومبس"، أن شابا فلسطينيا وصلت عائلته من مدينة المجدل إلى السويد عام 2005، قتل في مدينة يافلا السويدية الخميس الماضي، ويدعى عبد الرحمن محمد الخطيب وعمره 25 عاما.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع صباح الخميس بمتجر "تايم" الواقع وسط المدينة التي تستقبل الكثير من المهاجرين، لكنها لم تكشف عن دوافع الجريمة وهوية مرتكبها وخلفياتها، ليبقى الغموض يلف هذا الحادث التراجيدي.

وذكرت الشرطة أنه تعرض للطعن على يد شاب، وأن العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف وصلت إلى المكان وتم نقل القتيل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

ولم تذكر الشرطة بدورها هوية الشاب الذي طعن المغدور وما إذا كانت هناك دوافع عنصرية خلف هذه الجريمة.

وقال عمر محمد الخطيب شقيق القتيل: "عبد الرحمن أو عبودي كما يناديه أهله وأصدقاؤه شاب هادئ وخدوم جدا، يعرفه كل سكان المنطقة ويحبونه لشدة لطفه، لكن لطفه الزائد هذا كان خطيئته التي تسببت لاحقا في مقتله".

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت شابا في العشرينات من عمره، يشتبه بارتكابه الجريمة، وهو قيد التحقيق الآن.

من جهة اخرى شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين بينهم قيادات من الجبهة الشعبية، وهو الفصيل الذي تنسب له تنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله، والتي كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" عن خيوطها والمنفذين لها الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 27 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

وأعلن "الشاباك" عن اعتقال الخلية المسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير العبوة الناسفة قرب إحدى الينابيع بمنطقة رام الله أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي تسببت بمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح.

ووفقا للتفاصيل، فالخلية مكونة من أربعة عناصر من الجبهة الشعبية بمنطقة رام الله، مسؤول الخلية اسمه سامر مينا سليم عربيد (44 عاما)، وقسام عبد الكريم شبلي (25 عاما) من سكان قرية كوبر، يزن حسين مغماس (25 عاما)، ونظام يوسف محمد (21 عاما)، حيث تنسب للخلية أيضا التخطيط لتنفيذ عملية أخرى من بينها عمليات إطلاق نار وخطف لجنود ومستوطنين، بحسب زعم الاحتلال.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، أن قيام الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف العشرات من قياداتها وكوادرها في أنحاء متفرقة من الضفة فجر الأحد، "لن تضعف عزيمة مقاومتها، ولن تكسر إرادة شعبنا".

وعاهدت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني بأن نهج مقاومتها سيستمر ويتصاعد "حتى انفجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين"، مؤكدة أن تصاعد عمليات المقاومة والتي بلغت عشرات العمليات في الشهور الأخيرة، واستمرار عمليات المقاومة الشعبية العنيفة والزجاجات الحارقة واستهداف المستوطنين، يؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة "سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري".

وشددت الجبهة أن "الشعب الفلسطيني وطلائع المقاومة من سيطرد قطعان المستوطنين من أرضنا، ويُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة حتى يرحلوا عن أرضنا، وليعلم هذا الاحتلال المجرم أن الموت ينتظره في كل شارع وتلة وقرية وزقاق ومستعمرة في الضفة المحتلة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشاباك حصل على "تصريح قانونيّ"، يُتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية" تعرض على إثره العربيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونُقل لمستشفى "هداسا"، بالقدس بحالة شديدة الخطورة.

وفي القدس المحتلة اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين صباح الأحد باحات المسجد الأقصى عشية ما يعرف بعيد رأس السنة العبرية.

وكانت ما يطلق عليها اسم جماعات الهيكل، قد دعت المستوطنين إلى اقتحامات جماعية للأقصى، بمشاركة عشرات الحاخامات وكبار أعضاء جماعات الهيكل، وعدد من أعضاء الكنيست، بالتنسيق مع قوات الاحتلال.

في المقابل وجهت دعوات إلى الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطة فيه في وجه الاقتحامات.

وصدر بيان عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، يستنكر ممارسات الإحتلال التي تقود المنطقة والعالم نحو المجهول، "لاسيما تصرفات شرطة الاحتلال غير المسؤولة، فيما جنحت إليه بدايةً من غضها الطرف عن هذه الدعوات التحريضية المقيتة، وليس أقل من هذا خطورة هو توفير كل أسباب الدعم والحماية لهذه المجموعات المتطرفة وتمكينها من تدنيس ساحات المسجد المباركة عبر تحويله الى ثكنة عسكرية تعج بمختلف وحداتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية".

وأضاف البيان: "لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية تحت ذرائع المناسبات والاعياد والتي لن تصبح حدثاً عابراً في أي وقت من الأيام. اننا نعتبر هذا التصعيد الممنهج حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة الى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك". وذكر البيان أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن انجرارها وتماهيها مع دعوات غلاة التطرف لتنفيذ هذه الاقتحامات التي سبقتها عشرات بل مئات المنشورات التحريضية بمستوى تحريض وعنف غير مسبوق طالت كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.

إلى ذلك فتحت قوات العدو الصهيوني، الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين على الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق الحربية للعدو استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات العدو النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من شمال خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق غزة.