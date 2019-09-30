وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، " حسين أمير عبداللهيان"، الأحد، سلوك حكام البيت الأبيض بالطاغي وذلك بعد منع وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" من الذهاب الى المستشفى لعيادة مندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة "تخت روانجي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي " حسين أمير عبداللهيان" علّق في تغريدة له على حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، على السلوك الأميركي الأخير الذي مانع من عيادةَ ظريف لمندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة الذي يخضع لعلاج بسبب إصابته بمرض السرطان وإكتفى بالإتصال به هاتفياً.

وكتب عبداللهيان: "عارض المتشددون غير المتحضرين في البيت الأبيض من عيادة ذات صبغة إنسانية لمسؤولين إيرانيين مع سفير الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، وهذا السلوك يسمى "طغيان".

وأخيراً تمنى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الشفاء العاجل ل"تخت روانجي".

تجدر الإشارة إلى أن الملحق الصحفي لدى ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي قال حول مرض تخت روانجي: إن مراحل علاجه قد إستكملت وسيعود الى مقر عمله بعد مغادرة المستشفى.

وأضاف: إن مرض تخت روانجي تم تحديده في مراحله الأولى بعد بدء مهام عمله، ويقول الأطباء المعالجون بأن مراحل علاجه ستكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود الى مقر عمله قريباً.

وکان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وبسبب قيود السلطات الاميركية على المسؤولين الايرانيين فيما يتعلق بحرية التحرك في نيويورك مُنع من الذهاب الى المستشفى لعيادة تخت روانجي واكتفى بالإتصال به هاتفياً.