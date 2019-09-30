أفلت نابولي من انتفاضة بريشيا في الشوط الثاني وتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 يوم الأحد عندما هز ماريو بالوتيلي الشباك لأول مرة مع الفريق الزائر.

وتقدم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بهدفين في الشوط الأول بفضل دريس ميرتنز وكوستاس مانولاس لكن بالوتيلي أعاد بريشيا للقاء وقلص الفارق بعد العودة من الاستراحة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان بينما يحتل بريشيا المركز 14 ولديه ست نقاط.

وسدد ميرتنز كرة قوية وضع بها نابولي في المقدمة قبل أن يضاعف مانولاس، الذي ألغي هدف له في وقت سابق بعد لمس الكرة بيده، التقدم من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.