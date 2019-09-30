أحرز الأسترالي الشاب أليكس دي مينو لقبه الثالث هذا الموسم وتوج ببطولة تشوهاي للتنس يوم الأحد بعدما فاز على أدريان مانارينو 7-6 و6-4 في المباراة النهائية ليقترب من دخول قائمة أفضل 20 لاعبا.

وتفوق دي مينو، الذي يحتل المركز 31 عالميا، على الفرنسي مانارينو في أكثر من ساعتين بقليل ليتوج مسيرته خلال الأسبوع.

وفاز اللاعب البالغ عمره 20 عاما على البريطاني آندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وبورنا تشوريتش المصنف 14 عالميا وروبرتو باوتيستا أجوت المصنف العاشر بالمسابقة.

وهذا اللقب هو الثالث للاعب الشاب بعد التتويج في مدينته سيدني وكذلك في أتلانتا في وقت سابق من العام.