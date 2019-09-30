  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264883 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 20:14 الاقسام: رياضة  
الوظيفة الحلم ليورجن كلوب تدق ناقوس الخطر في ليفربول

الوظيفة الحلم ليورجن كلوب تدق ناقوس الخطر في ليفربول

تتزايد المخاوف في ليفربول بشأن خسارة مدربه الألماني يورجن كلوب مستقبلاً، والذي لا يزال يقاوم كل عروض النادي الإنجليزي لتمديد عقده الحالي الذي لا يزال ممتداً لـ 3 سنوات قادمة.

وتعلم إدارة ليفربول أنهم سوف يواجهون معركة للحفاظ على يورجن كلوب في حال توصله بالوظيفة الحلم وهي خلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا.

على الرغم من أن كلوب سعيد تمامًا بميرسيسايد ، إلا أن طموحه هو قيادة منتخب بلاده يومًا ما. ويواصل رفض رغبة ليفربول في تمديد عقده ويصر على فكرة أخذ إجازة مع نهاية ارتباطه بالريدز.

ويحاول ليفربول بكل الطرق إقناع يورجن كلوب بتمديد إقامته في آنفيلد ورفع راتبه ليكون واحداً من المدربين الأعلى آجراً في البريميرليج.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية كلوب سعيد جداً في ليفربول وملتزم بعقده مع النادي لكن العرض الوحيد الذي قد يجعله يغادر هو عرض من الاتحاد الألماني لكرة القدم وهو التخوف الوحيد داخل مكاتب الريدز بشأن مستقبل مدربه الذي أحدث ثورة في النادي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3019 sec