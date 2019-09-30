تتزايد المخاوف في ليفربول بشأن خسارة مدربه الألماني يورجن كلوب مستقبلاً، والذي لا يزال يقاوم كل عروض النادي الإنجليزي لتمديد عقده الحالي الذي لا يزال ممتداً لـ 3 سنوات قادمة.

وتعلم إدارة ليفربول أنهم سوف يواجهون معركة للحفاظ على يورجن كلوب في حال توصله بالوظيفة الحلم وهي خلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا.

على الرغم من أن كلوب سعيد تمامًا بميرسيسايد ، إلا أن طموحه هو قيادة منتخب بلاده يومًا ما. ويواصل رفض رغبة ليفربول في تمديد عقده ويصر على فكرة أخذ إجازة مع نهاية ارتباطه بالريدز.

ويحاول ليفربول بكل الطرق إقناع يورجن كلوب بتمديد إقامته في آنفيلد ورفع راتبه ليكون واحداً من المدربين الأعلى آجراً في البريميرليج.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية كلوب سعيد جداً في ليفربول وملتزم بعقده مع النادي لكن العرض الوحيد الذي قد يجعله يغادر هو عرض من الاتحاد الألماني لكرة القدم وهو التخوف الوحيد داخل مكاتب الريدز بشأن مستقبل مدربه الذي أحدث ثورة في النادي.