5 سفن حربية صينية تحاصر حاملة طائرات أميركية في بحر الصين الجنوبي

ونقلت بوابة الإنترنت الصينية Sohu عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانغ، قوله في معرض تعليقه على هذه الصور، إن واشنطن أرسلت حاملة الطائرات هذه لإثبات قوتها ولزيادة العسكرة في بحر الصين الجنوبي، ولذلك فإن "الجيش الصيني سوف يؤدي واجباته ومهامه ويدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين".

وتتنازع الصين منذ عقود، مع عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تبعية عدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي اكتشفت فيها احتياطيات كبيرة من النفط، في المقام الأول أرخبيل سيشا (جزر باراسيل) ونانشا (سبراتلي) وجزر هوانغيان (سكاربورو ريف). وتشارك فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين في هذا النزاع بدرجة أو بأخرى.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في هذا النزاع، لكنها لا تعترف بمطالب الصين وتصر على حق "الإبحار الحر" في المنطقة.

وكانت قد دعت الصين اميركا إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي.

وقال حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في بيان له إننا: "ندعو الولايات المتحدة بإلحاح إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى سفنه أبحرت قرب جزيرة "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها والتي تسيطر الصين عليها، وسط توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعد بعض الجزر والممرات في بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية، والعقوبات الأمريكية، وتايوان.