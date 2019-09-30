أوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، للأجهزة التنفيذية بصياغة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020.

وأبلغ الرئيس الايراني الأجهزة بصياغة الموازنة على أسس محاور: "تحقيق العوائد المستدامة وتكلفة الأداء والاستقرار الاقتصادي، والتنمية والعدالة وإصلاحات مؤسسات نظام الموازنة" عبر آليات النمو الطويل الأمد والتقدم المتوازن والشامل وإصلاح هيكلية الدولة.

وبحسب التعليمات الرئاسية، فان على الأجهزة التنفيذية وعلى ضوء أوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد، العمل بتسريع الإصلاحات الهيكلية بالموازنة وتحقيق السياسات العامة لاستراتيجية الاقتصاد المقاوم، وصياغة الموازنة المقترحة مع مراعاة الإنضباط المالي وإلغاء التكاليف غير الضرورية وترقية المردودية ومعالجة العوامل المخلة للنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتحديد وتفعيل آليات إنماء الإيرادات العامة.