أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، عن إلغاء التعريفة التفضيلية لبعض السلع بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تزامناً مع زيارة الرئيس روحاني الى أرمينيا المقررة يوم الاثنين.

وأوضح غلام رضا أنصاري، في تصريح له اليوم الأحد، ان ايران والاتحاد الأوراسي إتفاقاً على شمول أكثر من 500 سلعة ونحو 300 سلعة أخرى بإتفاقية التجارة التفضلية الموقعة سلفاً. وبيّن ان موضوع التعريفة التفضيلية خضع لمتابعة جادة من قبل مجلس الوزراء الايراني، حيث سيتم إلغاء القيود لإتاحة أرضيات تعاون بين ايران وهذا الاتحاد.

وأكد أنصاري ان هذه الإتفاقية وإلغاء التعريفات التفضيلية أمر هام للغاية، وان تصدير الخدمات الفنية الهندسية من شأنه تشكيل محور التعاون بين ايران والاتحاد الأوراسي.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تم تأسيسه مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.