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رقم الخبر: 264879 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
ناخب من كل خمسة صوت في انتخابات الرئاسة الأفغانية

ناخب من كل خمسة صوت في انتخابات الرئاسة الأفغانية

قال مسؤول في مفوضية الانتخابات بأفغانستان يوم الأحد: إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن ما يربو قليلا على مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وضمنت الإجراءات الأمنية المشددة إجراء الانتخابات في جو من الهدوء النسبي يوم السبت لكن عددا من الهجمات الصغيرة وضعف الإقبال على التصويت والشكوى من نظام الاقتراع أثار مخاوف من أن نتيجة غير واضحة يمكن أن تدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى.

وهناك 9.67 مليون أفغاني لهم حق الاقتراع مما يعني أن ناخبا من كل خمسة أدلى بصوته.

ومن غير المتوقع أن تظهر النتائج الأولية قبل يوم 17 أكتوبر تشرين الأول ولن تظهر النتائج النهائية قبل السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وإذا لم يحصل مرشح على أكثر من نصف الأصوات فستجرى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

وهاجم مقاتلو طالبان عددا من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من البلاد لكن إجراءات الأمن المشددة حالت دون وقوع أعمال العنف الواسعة التي شهدتها الانتخابات السابقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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