أعلن مدير إدارة الملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) عن نمو حجم الصادرات عبر ميناء الشهيد بهشتي في جابهار المطلة على بحر عمان بنسبة 100 بالمئة خلال 6 شهور فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 سبتمبر/ أيلول 2019 مقارنة عن الفترة المناظرة 2018.

وأوضح بهروز آقائي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأن صادرات السلع الأفغانية عبر ميناء جابهار تضاعفت أيضاً.

وفي رده على إستفسار مراسل وكالة أنباء فارس حول مدى تأثير الحظر الأميركي على وضعية الشحن والنقل في الميناء، أكد آقائي ان الحظر لا يشمل أنشطة ميناء جابهار، حيث أثر ذلك في انخفاض تكاليف تأمين السفن، وأفضى لزيادة رغبة خطوط الملاحة البحرية بنقل السلع من الميناء.

من جهة ثانية، بيّن آقائي ان المرحلة التطويرية الأولى للميناء قد أنجزت، فيما سيتم البدء بالمرحلة الثانية في غضون 3 شهور، وأن الشركة الهندية المشغلة (والمستثمرة) بدأت أنشطتها. وأشار الى أن عملية تطوير ميناء جابهار تتم عبر مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار، الذي يقوم بمهمات صعبة منها عمليات كري الشاطئ بلغت 5ر15 مليون مترمكعب حتى الآن.

يذكر أن الهند وظفت إستثمارات في ميناء جابهار بهدف تحويله لمحطة ترانزيت لتصدير واستيراد السلع من وإلى أفغانستان في خطة طموحة لبلوغ أسواق آسيا الوسطى دون المرور عبر باكستان.