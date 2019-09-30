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رقم الخبر: 264877 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ متفائلة بتوقيت محادثات العمل مع واشنطن

بيونغ يانغ متفائلة بتوقيت محادثات العمل مع واشنطن

كشفت وكالات اعلام كوريا الجنوبي يوم الاحد، أن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، قال إنه ينظر "إيجابيا" إلى إمكان استئناف محادثات العمل لتفكيك الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وصرح كيم بذلك في مأدبة عشاء أقيمت في منتدى السلام العالمي لعام 2019 حول كوريا بجامعة كولومبيا بنيويورك.

وردا على سؤال حول الجهود المستمرة لترتيب اجتماع على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال كيم إنه ينظر بشكل "إيجابي بشأن هذا الاحتمال".

وأردف: "أقصد، التوقيت إيجابي"، متابعا أن المحادثات قد تكون وشيكة.

إلا أن كيم رفض التعليق على كيفية اجتماع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما الثالثة، "هذا شيء لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه بعد".

يشار الى أن البلدين يجددان جهودهما لاستئناف محادثاتهما الثنائية المعلقة بشأن نزع السلاح النووي.

وصرحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ - هوا ، للصحفيين الكوريين الجنوبيين قبل يوم واحد بأن المناقشات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ قد تستأنف في غضون بضعة أسابيع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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