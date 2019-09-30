وجاء في تقرير صدر عن مؤسسة (ماركت ريسرج نست) بعنوان (السوق المالي الاسلامي في العالم) إسم أربعة مصارف ايرانية ضمن أفضل 10 مصارف إسلامية الأنشط في السوق المالي العالمي، والمصارف الايرانية هي "بنك ملي" و"بنك صادرات" و"بنك مسكن" و"بنك ملت".

وأفاد التقرير انه الى جانب البنوك الايرانية، جاء اسم كل من البنك التجاري السعودي، والبنك الاسلامي القطري، وبنك دبي الاسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وماي بنك الماليزي.

ويتم التقييم بحسب التقرير في حجم الأنشطة، وتطور السوق المالية الإسلامية، ودراسة قضايا مثل فرص الاستثمار والسياسة الحكومية والظروف التنافسية في السوق المالية الإسلامية والخدمات المصرفية الإسلامية وصناعة التأمين الإسلامي والسندات ورأس المال الاستثماري.