  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264876 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
4 مصارف إيرانية ضمن أفضل 10 مصارف إسلامية في العالم

4 مصارف إيرانية ضمن أفضل 10 مصارف إسلامية في العالم

ذكر أحدث تقرير للسوق المالي الإسلامي إسم أربعة مصارف إيرانية ضمن أفضل 10 مصارف إسلامية في العالم.

وجاء في تقرير صدر عن مؤسسة (ماركت ريسرج نست) بعنوان (السوق المالي الاسلامي في العالم) إسم أربعة مصارف ايرانية ضمن أفضل 10 مصارف إسلامية الأنشط في السوق المالي العالمي، والمصارف الايرانية هي "بنك ملي" و"بنك صادرات" و"بنك مسكن" و"بنك ملت".

وأفاد التقرير انه الى جانب البنوك الايرانية، جاء اسم كل من البنك التجاري السعودي، والبنك الاسلامي القطري، وبنك دبي الاسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وماي بنك الماليزي.

ويتم التقييم بحسب التقرير في حجم الأنشطة، وتطور السوق المالية الإسلامية، ودراسة قضايا مثل فرص الاستثمار والسياسة الحكومية والظروف التنافسية في السوق المالية الإسلامية والخدمات المصرفية الإسلامية وصناعة التأمين الإسلامي والسندات ورأس المال الاستثماري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9585 sec