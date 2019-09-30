أعلن المدير العام لشركة الصناعات الوطنية للنحاس، أردشير سعدمحمدي، ان المبيعات الأجنبية لهذه الشركة بلغت 167 ألف طن خلال النصف الأول من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس)؛ مضيفاً: ان عائدات الشركة من المبيعات الأجنبية شهدت نمواً بنسبة 276 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي حوار مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) يوم السبت، أضاف سعدمحمدي: ان الأداء التسويقي لشركة النحاس للصناعات الوطنية كان جيد جداً، الأمر الذي يشير الى عدم فاعلية الحظر المفروض على ايران والمحاولات الرامية للأعداء لإيقاف صادرات الشركات المنجمية الايرانية، حيث تمكنا من تحقيق خطتنا في مجال تصدير المنتجات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتابع: إن إجمالي مبيعات الشركة سجل زيادة قدرها 230 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ موضحاً ان قيمة مبيعات الشركة فاقت 10 آلاف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان) خلال هذه الشهور الستة.