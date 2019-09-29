برلين مستاءة من تصريحات زيلينسكي

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثته الهاتفية "المشؤومة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أثارت استياء برلين.

وحسب المجلة، فإن برلين أعربت عن امتعاضها لتصريح زيلينسكي عندما اتفق "ألفا بالمئة" مع ترامب في أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تتحدث كثيرا، لكنها لا تفعل شيئا يذكر".

ووفقا لنص المحادثة الذي نشره البيت الأبيض، فإن زيلينسكي قال لترامب أيضا: "تحدثت لأنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقلت لهما إنهما لا يقومان بما عليهما فعله"، خصوصا بشأن العقوبات الغربية على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا".

وأشارت المجلة، إلى أن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني "بوندستاغ" رولف موتسينيخ ذكّر بأن ميركل ووزير خارجيتها الأسبق فالتر شتاينماير بذلا قصارى جهدهما لمنع نشوب حرب شاملة في أوكرانيا.

ويحمل برلمانيون ألمان المسؤولية الأساسية عن تعثر التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لواشنطن، معتبرين أن ترامب يستغل السلطة "لمصلحة حملته الانتخابية وضد ألمانيا وأوروبا"، وأنه يفضل إبقاء بؤر النزاعات على "نار هادئة" بدلا من العمل على إخمادها.

وكانت تصريحات زيلينسكي حول دور فرنسا وألمانيا في تسوية الأزمة الأوكرانية قد أثارت انتقادات حادة في صفوف الموالين للغرب في كييف نفسها، حيث تساءل كثيرون هناك: "كيف يمكننا حوار فرنسا وألمانيا بعد ذلك؟".

واعترف زيلينسكي بأنه لم يكن يتوقع أن ينشر الأمريكيون تصريحاته التي وردت في معرض المحادثة مع ترامب، وأن أحدا لم يطلب منه الموافقة على نشرها.