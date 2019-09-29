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رقم الخبر: 264872 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: عربيات  
اليمن: عملية "نصر من الله" أكبر عملية استدراج لقوات العدو

اليمن: عملية "نصر من الله" أكبر عملية استدراج لقوات العدو

أكد المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" ان عملية "نصر من الله" هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو والمخدوعين المغرر بهم منذ بدء عدوان التحالف السعودي.

وقال العميد سريع في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ان عملية "نصر من الله" هي من العمليات النوعية من حيث التخطيط والحجم والكثافة النيرانية والمساحة الجغرافية.

واوضح انه سبق العملية رصد دقيق لأشهر من الاستطلاع والمتابعة حتى الانقضاض على قوات العدو بعد استدراجها إلى الكمائن.

واشار العميد سريع الى انه شاركت في عملية "نصر من الله" وحدات مختلفة من القوات المسلحة اليمنية في مسارات متوازية وبمهام متعددة.

واكد ان عنصر المباغتة للعدو كان من أهم الإنجازات للتفوق على العدو واستخباراته في هذه العملية.

واضاف المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية ان عناصر متعاونة من داخل صفوف قوات العدو والمخدوعين اضطلعوا بدور مهم وهذا كان من أحد عوامل النجاح.

ولفت الى ان القوة الصاروخية نفذت 9 عمليات استهدفت مقرات وقواعد عسكرية للعدو ، كما

نفذ سلاح الجو المسير أكثر من 20 عملية أربكت قوات العدو.

وقال العميد سريع: قواتنا نجحت في تحرير مساحة جغرافية تقدر بـ 350 كلم مربعا طولاً وعرضاً وفي الاتجاهات كافة.

واضاف ان الدفاع الجوي أجبر طيران العدو على مغادرة منطقة العمليات واستخدم في عمليات التصدي منظومات دفاع جوي جديدة.

واشار الى ان أكثر من 200 قتيل من قوات العدو سقطوا بغارات شنتها الطائرات المعادية نفسها أثناء فرارهم أو استسلامهم.

يتبع...

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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