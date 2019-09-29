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رقم الخبر: 264870 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: منوعات  
حيوان الفظ المفترس يهاجم قارب سفينة حربية روسية ويدمره

حيوان الفظ المفترس يهاجم قارب سفينة حربية روسية ويدمره

هاجم حيوان الفظ (الشرس) قارب سفينة استطلاع تابعة للأسطول الروسي وقام بإغراقه عند اقترابه من الشاطئ في القطب المنجمد الشمالي، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

توجه باحثون وخبراء بالقارب نحو شاطئ أرض فيلتشيك وهي أكبر جزيرة في منطقة أرخبيل فرنسوا جوزيف في أقصى شمال روسيا وفجأة اقتربت منه أنثى الفظ الضخمة.

يزن حيوان الفظ نحو 2 طن ولديه أنياب عاجية وهو غير عدواني عادة لكنه اعتبر القارب عدوه هذه المرة، حيث أرادت الأنثى حماية صغارها.

وهاجم الفظ القارب حتى غرق، وتمكن جنود الأسطول الشمالي الروسي من إجلاء الركاب بأمان إلى الشاطئ.

وبالنتيجة لم يصب أحد حتى حيوان الفظ، ووفقا لبيان الجمعية الجغرافية الروسية، تم استئناف عمل بعثة الاستطلاع التي اقتربت إلى الانتهاء لبدء فصل الشتاء في القطب الشمالي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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