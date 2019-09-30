يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشوكولاتة بأنواعها المختلفة سواء مضافة إليها بندق أو لوز أو فستق وغيرها من أنواع المكسرات التى تعطيها نكهة مختلفة، ومميزة.

وقد حرص صناع الشوكولاتة خلال الفترة الأخيرة على إضافة بعض الأشياء إليها ولعل أبرزها الذهب، الذي يجعلها مرتفعة السعر عن مختلف أنواع الشوكولاتة الأخرى، حتى تجذب الزبون لشرائها.

وقد أطلقت إحدى الماركات الشوكولاتة السويسرية الشهيرة، نوع من الشوكولاتة، المطلية بالذهب، بعدد 6 أصابع فقط بسعر 25 جنيه إسترلينى، وأنطلقت حصرياً في شارع جون لويس بلندن ومركز ترافورد بالقرب من مانشستر، خلال هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته صحيفة (ديلى ميل) البريطانية.

وتتميز أصابع بسكويت الشوكولاتة، بأنها غارقة في الشوكولاتة الداكنة ومزينة بأوراق ذهب صالحة للأكل لكن لها طعم بالإضافة إلى حبيبات كاكاو، وتوت مجفف.

وأختبر موظفي MailOnline الشوكولاتة الجديدة، وأبدوا رأيهم فيها، حيث أشاروا إلى إنها تصلح لتكون هدية فاخرة في عيد الحب، أو بين الأصدقاء لبعضهم البعض، لكن ليس لتناولها في الصباح وذلك لسعرها الباهظ.