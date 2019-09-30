اعلن رئيس المقر الخاص بالاربعين الحسيني في منفذ خسروي جعفر همتي ان اجرة نقل اي راكب من حدود المنذرية الى بغداد تبلغ 100 ألف تومان وقال ان هناك 300 حافلة عند حدود المنذرية مخصصة لنقل الزوار .

وعقد مسؤلو محافظتي كرمانشاه الايرانية وديالى العراقية اجتماعا عند منفذ المنذرية بهدف بحث تسوية عقبات تردد الزوار وكذلك تعاون المسؤولين في البلدين لرفع عقبات تردد الزوار عند منفذ خسروي .

وكشف جعفر همتي عن التوصل الى اتفاق مع المسؤولين في محافظة ديالى العراقية على تسوية العقبات وقال ان العراق خصص 100 حافلة لنقل الزوار من منفذ خسوري الى بغداد ، والى جانب الحافلات الايرانية التي ستستقر خلال الايام المقبلة عند منفذ المنذرية هناك سيارات صالون اهلية تقوم عند الحاجة بعملية نقل الزوار .

وافاد جعفر همتي بان تسهيل عملية التردد يستلزم تعاون الزوار وان عملية نقل الزوار من حدود المنذرية الى جديدة الشط تتطلب دعم ايران فيما ستكون عملية نقل الزوار الى بغداد ومنها الى كربلاء ستقع على عاتق الجانب العراقي .

واوضح بان ايران ستخصص 200 حافلة في منفذ المنذرية لنقل الزوار الى بغداد كما سيخصص العراق 100 حافلة لهذا الغرض ليصل اجمالي الحافلات الى 300 حافلة عند منفذ المنذرية لنقل الزوار.

واعلن همتي ان الاجتماع تمخض عن اتفاقات جيدة ازالت هاجسنا حيال تزايد تردد الزوار عبر منفذ خسروي خلال الايام المقبلة .

وقال اننا اتفقنا على ان يستفيد الزوار الايرانيون من العملة الوطنية الايرانية الى جانب العملة العراقية مشيرا الى الاتفاق على ان تكون اجرة نقل الزوار من المنذرية الى بغداد 100 الف تومان .