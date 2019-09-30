يحرص البعض على زراعة الأشجار بحديقة منزله، رغبة في الحصول على هواء نقى وتزيين الحديقة، لذلك يهتم بها بشكل يومي، لكن ما فعله أحد المليونيرات شيء مختلف، حيث قام بقطع بعض الأشجار بالحديقة، مما عرضه لدفع غرامه مادية لقطعه الشجر دون الحصول على أذن.

وتعود القصة إلى قيام المليونير تريفور بيل، البالغ من العمر 58 عاما، بقطع أشجار أمام منزله دون الحصول على أذن السلطات المحلية، مما أعتبرته محكمة بورنموث كراون كورت، إختراق لأمر الحفاظ على الأشجار ومنع قطعها لما من فوائد للبيئة.

وكانت حجة المليونير، لقطعه للشجر يبلغ 60 قدماً، هو إنها تحجب أشعة الشمس، عن منزله الذي يبلغ قيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني وقد طلب من المليونير الذي قام بقطع الأشجار غرامة تقدر بـ حوالي 60.000 جنيه إسترليني.

وطُلب من بيل أيضاً دفع 15500 جنيهاً إسترلينياً من تكاليف المحكمة وغرامة قدرها 2700 جنيه إسترليني، وترك مهلة مدتها ثلاثة أشهر للدفع مرة أخرى أو لمواجهة المزيد من الإجراءات.