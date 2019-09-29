  • الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264865 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
«الرجل العنكبوت» في قبضة الشرطة الألمانية

«الرجل العنكبوت» في قبضة الشرطة الألمانية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على آلان روبرت الملقب بـ«الرجل العنكبوت» الفرنسي، لمحاولاته الدائمة تسلق المباني في أنحاء العالم، في مدينة فرانكفورت الألمانية بعدما تسلق برج «سكايبر».

ووصل روبرت (57 عاماً) إلى قمة المبنى البالغ ارتفاعه 154 متراً والمكون من 42 طابقاً في نصف ساعة فقط، دون الحصول على إذن أو التزود بمعدات للسلامة، ما تسبب في توقف المارة والتحديق به والتقاط الصور، وعند نزوله، تحركت الشرطة للقبض على روبرت الذي يقوم دائماً بأعمال مماثلة في أنحاء العالم منذ عام 1994، وفي أغسطس الماضي تسلق ناطحة سحاب في هونج كونج حاملاً لافتة كتب عليها «سلام»، فيما كانت احتجاجات كبرى تهز البلاد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/1343 sec