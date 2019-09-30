وأعلنت جمعية سينما الشباب الإيرانيين ان فيلم «فراشة البلوط» (پروانه بلوطي) يخوض تجربته الدولية الثانية ويعرض في الدورة السادسة والعشرين على شاشة هذا المهرجان الأمريكي الذي يقام في مدينة تكساس وسط جنوب البلاد.

ويعد هذا المهرجان أحد مهرجانات الأفلام الأكثر اعتبارا وشهرة للتأهل لسباق الأوسكار ويكون تركيزه الرئيس على سيناريو الأفلام ويشهد الفيلم الإيراني حضوره الثاني في المهرجانات الدولية بعد تواجده الأول في مهرجان دهوك السينمائي في العراق.

وتقام فعاليات مهرجان «أوستن» (AUSTIN) السينمائي السادس والعشرين اعتبارا من الرابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم في ولاية تكساس بالولايات المتحدة.