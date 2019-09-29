حصل الوثائقي الايراني «من الصفر إلى المنصة» للمخرجة سحر مصيبي على جائزة أفضل فيلم من مهرجان «ريندنس» الدولي في بريطانيا.

وخاض الفيلم سباق القسم التنافسي للمهرجان مع افلام من اليابان وألمانيا واستراليا وفرنسا واليونان.

وتأسس مهرجان «ريندنس» عام 1992 وهو مختص بالسينما المستقلة، ويعرض الأفلام المشاركة فيه في شتى انحاء العالم، منها مدن لندن ولوس أنجلس ونيويورك وفانكوفر وتورنتو ومونترال وبودابست وبرلين وبروكسل.

وحصل وثائقي «من الصفر إلى المنصة» لحد الآن على عدة جوائز في مختلف المهرجانات الداخلية والعالمية، منها أفضل إخراج من مهرجان «Cinema d’iDEA Film Festival» الإيطالي.

والوثائقي يصور حياة بطلات الووشو الإيرانيات شهربانو وإلهة وسهيلا منصوريان اللاتي بدأن رياضة الووشو في ظروف صعبة جداً إلى أن اعتلين المنصات الرياضية العالمية باكتسابهن مختلف الميداليات في المنافسات الدولية، وذلك بفضل جهدهن ومثابرتهن المنقطعة النظير.