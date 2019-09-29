وتم تسليم الجائزة خلال مراسم حضرها اعضاء السفارة والجالية الايرانية المقيمة في بيونغ يانغ.

وكان الفيلم الایراني «الایام البرتقالیة» شارك في عدة مهرجانات دولية ومنها مهرجان زيوريخ ومهرجان سان باولو كما فاز الفيلم بثلاث جوائز من مهرجان منهايم في المانيا.

ويحكي الفيلم قصة امرأة متوسطة العمر تعمل في مزارع الحمضيات لتأمين قوت عائلتها.