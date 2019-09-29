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رقم الخبر: 264861 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: ثقافة وفن  
«الایام البرتقالیة» یفوز بجائزة بيونغ يانغ للافلام

«الایام البرتقالیة» یفوز بجائزة بيونغ يانغ للافلام

فاز الفیلم الایراني «الایام البرتقالیة» للمخرج ارش لاهوتي بجائزة افضل فیلم من مهرجان بيونغ يانغ الدولي للافلام.

وتم تسليم الجائزة خلال مراسم حضرها اعضاء السفارة والجالية الايرانية المقيمة في بيونغ يانغ.

وكان الفيلم الایراني «الایام البرتقالیة» شارك في عدة مهرجانات دولية ومنها مهرجان زيوريخ ومهرجان سان باولو كما فاز الفيلم بثلاث جوائز من مهرجان منهايم في المانيا.

ويحكي الفيلم قصة امرأة متوسطة العمر تعمل في مزارع الحمضيات لتأمين قوت عائلتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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