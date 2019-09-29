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رقم الخبر: 264860 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: ثقافة وفن  
موسیقار ایراني سفيرا للامم المتحدة للسلام

موسیقار ایراني سفيرا للامم المتحدة للسلام

خلال اعمال الملتقى الثاني للثقافة والسلامة في طهران والذي اقيم بالتعاون بين مركز الامم المتحدة للمعلومات وامانة جائزة الطفل للسلام وبمناسبة اليوم العالمي للسلام تم تسمية الفنان «لوريس تشكناواريان» سفيرا للامم المتحدة للسلام في ایران.

والفنان تشكناواريان من مواليد عام 1937 في مدينة بروجرد غرب إيران وهو موسيقار وملحن وقائد فرقة موسيقية إيراني شهير، له الكثير من الأعمال الفنية والمقطوعات الموسيقية الشهيرة.

إضافة للموسيقى له آثار في الرسم وكذلك في التأليف كما درس في أكاديميات موسيقية داخل إيران وخارجها.

من بين أعماله فيلم «عيسى بن مريم» عليه السلام وسيمفونية عاشوراء.

يذكر ان اعمال الملتقى الثاني للثقافة والسلامة بدأت يوم الاربعاء الماضي في مقر مركز معلومات الامم المتحدة بطهران وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام بحضور رئيسها الدكتورة ماريا دوتسنكو وعدد من المسؤولين في ايران.

واعرب الحضور خلال كلماتهم عن تمجيدهم وتقديرهم للموسيقار الايراني تشكناواريان ومرحبين بتسميته سفيرا للسلام.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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