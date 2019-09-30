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رقم الخبر: 264859 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: ثقافة وفن  
کاتب أمریکي یطالب السیّاح بزیارة المساجد والتعرف علیها

کاتب أمریکي یطالب السیّاح بزیارة المساجد والتعرف علیها

طالب الکاتب الأمریکي، وصاحب کتاب «التعریف بأفضل 100 مسجد في العالم» جمیع السیاح بالدخول الی المساجد عند زیارتها والتعرف علیها من الداخل.

وطالب«برنارد أوکین» السیاح بالتعرف علی الأجواء الروحانیة للمساجد من الداخل وعدم الإکتفاء برؤیتها من الخارج.

وقال اني قمت شخصیاً بزیارة 85 بالمئة من أبرز المساجد في مختلف أنحاء العالم ثم قمت بالتعریف بمساجد في شمال أمریکا وأوروبا وإفریقیا وآسیا.

وبحسب أوکین هناك فرق کبیر بین عمارة المساجد في مصر وفي ایران وفي غرب إفریقیا والهند، وزخارف هذه المساجد مختلفة وأحياناً تكون هذه الاختلافات أساسية.

جدير ذكره ان «برنارد أوکین» أستاذ في الهندسة المعماریة والفنون الإسلامیة في الجامعة الأمریکیة في القاهرة وصاحب کتاب «التعریف بأفضل 100 مسجد في العالم».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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