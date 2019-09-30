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رقم الخبر: 264858 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: ثقافة وفن  
مشهد المقدسة تستضیف مسابقة إیران الدولیة للقرآن الكريم

مشهد المقدسة تستضیف مسابقة إیران الدولیة للقرآن الكريم

أعلن رئیس منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة في إیران عن تنظیم الدورة الـ37 من مسابقة إیران الدولیة للقرآن في مدينة «مشهد» شمال شرق إیران.

 أعلن عن ذلك رئیس منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة في إیران حجة الإسلام «السید مهدي خاموشي»في کلمة إفتتح بها الدورة الـ42 من مسابقة ایران الوطنیة للقرآن الکریم في قاعة «ابن سينا» للاجتماعات التابعة لجامعة العلوم الطبية بمدينة «اصفهان».

وقال إن القرآن الکریم کلام الله علی لسان رسوله ومن جنس القراءة ولهذا سمي بالقرآن وانه لم یعکس تجربة أو علم أي إنسان.

وأشار الی مسابقة ایران الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الکریم، قائلاً: انها دلیل علی ريادة القرآن الکریم في البلدان الإسلامیة وإنها من أبرز المسابقات العالمیة للقرآن الکریم.

ووصف السيد مهدي خاموشي المسابقة بأنها صاحبة المرکز الأول کماً وجودةً علی مستوی العلم الإسلامي.

وأعلن عن إستضافة مشهد المقدسة للدورة الـ 37 من مسابقة ایران الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الکریم بعد تنظیم دورتها السابقة في العاصمة طهران.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية والأربعين لمسابقة القرآن الوطنية في ايران افتتحت یوم السبت 28 سبتمبر الجاري في مدينة «اصفهان» وسط ايران وذلك بتنظيم منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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