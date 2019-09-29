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رقم الخبر: 264855 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: سياسة  
الجيش الايراني: خطوات متميزة ومؤثرة لتصنيع المنتجات الذكية

الجيش الايراني: خطوات متميزة ومؤثرة لتصنيع المنتجات الذكية

اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، ان مؤسسة الصناعات الدفاعية قد اتخذت خطوات متميزة ومؤثرة لتصنيع المنتجات الذكية.

واشاد العميد حيدري اثناء تفقده معرض إنجازات مؤسسة الصناعات الدفاعية الذي اقيم في وزارة الدفاع بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، بمنتسبي وزارة الدفاع معتبرا جهود خبراء صناعة الدفاع والإنجازات الإنتاجية القيمة بانها مدعاة لرفعة وشموخ النظام الإسلامي.

وقال العميد حيدري ان متخصصي مؤسسة الصناعات الدفاعية قد ترجموا مقولة " نحن قادرون" في معرض الصناعات الدفاعية واضاف ان منتجات مؤسسة الصناعات الدفاعية تشكل دعامة راسخة للقوات البرية للجيش .

واشار الى مبدأي "الشبكة المركزية" و"الحرب القائمة على التاثير" في الحروب المستقبلية واصفا المنتجات الذكية لمؤسسة الصناعات الدفاعية بانها مهمة ومؤكدا بان مؤسسة الصناعات الدفاعية قد اتخذت خطوات متميزة ومؤثرة في هذا المجال .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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