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رقم الخبر: 264854 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
اكتشاف 100 جرة سليمة تعود لمئات السنين

اكتشاف 100 جرة سليمة تعود لمئات السنين

أظهرت لقطات فيديو (مذهلة) اكتشاف حطام سفينة تعود للإمبراطورية الرومانية، وبداخلها أكثر من 100 جرة فخارية، معظمها سليمة ومغلقة تعود لمئات السنين.

وعثر غواصون على حطام سفينة، يعود إلى أكثر من 1700 سنة، قبالة ساحل جزيرة مايوركا الإسبانية في يوليو الماضي.

وأكد العلماء أن الجِرار التي عثر عليها داخل حطام السفينة، كانت تستخدم لتخزين زيت الزيتون وصلصة السمك والنبيذ، استنادا إلى النقشات المرسومة عليها.

ومع ذلك، لن يستطيع الباحثون فتح الجِرار للتأكد من مكوناتها، حتى الانتهاء من أعمال الحفظ في متحف مايوركا.

وجاء الاكتشاف بعد أن لاحظ مواطن مايوركا، فيليكس ألاركون وزوجته، وجود شظايا من الفخار في قاع البحر، وبعد التحقيق وجد علماء آثار أن القارب الروماني مدفون في القاع على عمق قليل قرب الساحل.

وفي مؤتمر صحفي، قال عالم الآثار سيباستيان مونار من معهد البليار لدراسات الآثار البحرية، إن الجِرار حفظت تماما داخل السفينة، ولم تتعرض لأي أضرار.

وقال الخبراء إن السفينة كانت تقل البضائع من جزيرة مايوركا إلى الأراضي الإسبانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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