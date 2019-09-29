  • الأحد ٢٩ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264851 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: منوعات  
حيوانات فرس النهر العدوانية منعت إنقاذ الأطفال

حيوانات فرس النهر العدوانية منعت إنقاذ الأطفال

قتل تمساح في كينيا طالبين شقيقين من الصف الثاني والخامس بمدرسة ابتدائية، عندما كانا يرعيان قطيع الماشية.

تفيد صحيفة The Standard الكينية، بأن التمساح هاجم الشقيقين عندما كانا يرعيان قطيع الماشية بالقرب من ضفة النهر. وقد حالت مجموعة من حيوانات فرس النهر العدوانية دون إنقاذ الشقيقين من قبل السكان المحليين.

عثر على بقايا الطفلين في اليوم التالي على بعد كيلومترين من مكان الحادث، وظهر أن التمساح قد مزق جسم أحدهما.

وكما هو معروف تنتشر في كينيا تماسيح النيل التي يصل طولها إلى خمسة أمتار، وتتميز بعدوانيتها ويمكنها حتى التغلب على حيوانات كبيرة مثل وحيد القرن الأسود وفرس النهر والزرافة والجاموس الإفريقي والأسد.

وقد سبق أن أعلن في شهر مايو، أن التماسيح في كينيا قتلت شخصين، ما اضطر السكان المحليين إلى طلب مساعدة السلطات في البحث عن جثة أحدهما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0585 sec