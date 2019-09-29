ثقب طبلة الأذن من المشاكل الشائعة التي تؤثر على السمع وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك ينصح بزيارة الطبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التي تدل على الإصابة به، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth ، فإن أعراض ثقب طبلة الأذن هي:

ـ الشعور بألم شديد في الأذن ربما وقد يزول مع الوقت.

ـ خروج إفرازات شفافة، أو ممتلئة أو إفرازات دموية من الأذن.

ـ رنين بالأذن (طنين).

ـ شعور بالدوران (دوار).

ـ الغثيان أو القيء الذي قد ينتج عن الدوار.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لثقب طبلة الأذن وهي:

ـ عدوى الأذن الوسطى التي تنتج عن تراكم السوائل في الأذن تسبب ثقب طبلة الأذن.

ـ الرضخ الضغطي، وهو عبارة عن ضغط على طبلة الأذن الوسطى عندما يصبح ضغط الهواء في الأذن وفي البيئة المحيطة غير متزنين.

ـ دخول جسم غريب في الأذن مما ينتج عنه ثقب طبلة الاذن وفقدان السمع.

ـ وفي هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورا منعا لتجنب حدوث أي مضاعفات تؤثر على الأذنين.