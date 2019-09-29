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رقم الخبر: 264845 تاريخ النشر: أيلول 29, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ايرانيون ينتجون مشروب طاقة من الطحالب
لأول مرة..

باحثون ايرانيون ينتجون مشروب طاقة من الطحالب

قام الباحثون في بنك الطحالب التابع لجامعة طهران بإنتاج مشروب طاقة من الانتي اوكسيدان الموجود في طحلب السبيرولينا .

السبيرولينا هي عبارة عن نوع من أنواع الطحالب، لونها أخضر مائل للزرقة، وتنمو في الطبيعة في المحيطات والبحيرات المالحة في المناخات شبه الإستوائية.

تعتبر السبيرولينا اليوم من الأغذية الخارقة لغناها بالأصباغ النباتية وقدرتها العالية على اداء عملية التمثيل الضوئي. كما أن منظمة الصحة العالمية أتاحت استخدامها كأصباغ غذائية طبيعية.

تتحلى السبيرولينا بمزايا عديدة جدا خولتها فعلا من التواجد على عرش الأغذية الخارقة وذات الفائدة وهی غنية بالفيتامينات والمعادن منها فيتامين B1، فيتامين B2 ،فيتامين B3،النحاس، الحديد،كما أنها تحتوي على كميات مهمة من المغنيسيوم، البوتاسيوم والمنغنيز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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