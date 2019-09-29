أحرز فريق صنعت نفت ابادان الايراني الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة أندية آسيا لكرة السلة في تايلند، اثر تكرار فوزه على المحرق البحريني 81-69 نقطة في مباراة تحديد المراكز الاحد.

هذه المرة الاولى التي يحرز فيها صنعت نفت ابادان المركز الثالث على مستوى القارة الاسيوية، فيما سبق له تحقيق المرتبة الثالثة ببطولة غرب آسيا.

وخسر صنعت نفت امام الفريق الياباني أمس السبت بنتيجة 70-80 نقطة، ليتعذر عليه بلوغ النهائي.

وكان صنعت نفت قد حقق الفوز في دور المجموعات على كل من المحرق البحريني و"فوبن" التايواني و" تاك" التايلندي على التوالي في البطولة التي ضمت 8 أندية آسيوية.